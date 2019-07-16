فريق «شارع مصر» يشعل شاطئ الهاموك.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي أحيا فريق “شارع مصر”، خالد ترك وفؤش، حفلا ضخما أقامه رجلي الأعمال طاهر وماجد ميلانو بداخل بيتش الهاموك ببورتو ماربنا. Advertisements وأشعل الفريق حماس الحضور بباقة متنوعة من أجمل الأغاني والفقرات، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن والمجتمع. فقد شهد الحفل حضور كل من الفنان فايق عزب، ورجل الأعمال أشرف عبد الموجود، ورجل الأعمال السيد تبارك، وغيرهم، والحفل من تنظيم مروى البدري.

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