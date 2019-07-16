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المغربى مسلم يغنى بمهرجان الراى الدولى فى وجدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مغني الراب المغربي مسلم لوضع بصمته الغنائية في فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان الراي الدولي،  الذي تحتضنه مدينة وجدة،  عبر حفل جماهيري كبير مساء الخميس المقبل. 

 

ويعد مهرجان الراي الدولى أحد أقدم الكيانات الموسيقية فى المغرب والأكبر من نوعه بالعالم العربى وشمال أفريقيا المختص بتسليط الضوء على ثقافة موسيقى الراي، ويعود هذا العام بموسمه الثالث عشر، ويجمع على مدار أيامه الثمانية، أكثر من 20 حفلة موسيقية تمزج بين روح الراي وبين الموسيقى العالمية، مع التركيز على تصنيفات الراي والشعبي والفلكلور المغربي، وإعطاء الفرصة للتجارب الغنائية الشابة بالمغرب.

 

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ويعتبر مسلم أحد أبرز رواد مجال الراب المغربي، ويمتد مشواره لأكثر من عقد ونصف، وتم اختياره كأفضل مغني راب فى المغرب منذ خمس سنوات، ومن أشهر أغانيه "الغول"، "الزنقة" و"اجي معايا" و"العين الحمرا"، "ماما" كما أطل بأجدد أعماله "آش عندك" بمشاركة الدي جي أفريكانو. 

 

 

 

 

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