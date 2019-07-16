شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تغازل زوجها: "مبحبش السيلفى بس حبيت الصورة عشان إيده على كتفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة أنغام عن سعادتها بصحبة زوجها الموزع أحمد إبراهيم، من خلال نشرها لصورة وعلقتا عليها بطريقة رومانسية قائلة، "مع إني مابحبش السيلفي حبيت الصورة عشان إيده علي كتفي زي ماهو دائماً إيده علي كتفي وساندني".





وكانت أنغام وزوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم شاركا، محمد حماقى الغناء على المسرح فى حفله الذى أقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وقدموا سويا أغنية "بين البينين" وهى أغنيتها التى قدمتها فى البوم أحلام بريئة وألحان محمد حماقى.

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وأحيت المطربة أنغام الأربعاء الماضى، حفلًا غنائيا على مسرح القرية التراثية في المملكة العربية السعودية وذلك برفقه الفنان السعودي محمد عبده، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًّا من مختلف الجنسيات، حيث شاركت ضمن فعاليات حفلات صيف الباحة التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه بالمملكة .