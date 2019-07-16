كندة علوش توضح تصريحها بشأن الخادمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بعثت الفنانة كندة علوش، رسالة لجمهورها بخصوص ابنتها "حياة"، مشيرة إلى أنها لم تلجأ للخادمات في تربيتها.

وكتبت كندة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أثناء حوار ها بإحدى المجلات العربية: "نشر على لساني (لا أسمح للخادمات بلمس ابنتي) أولاً أنا لا أستخدم لفظ خادمة بل عاملة أو مدبرة منزل".

Advertisements

وتابعت كندة: "ما قلته كالتالي: (لا أحد يساعدني في تفاصيل ابنتي فأنا وحدي من أهتم بها وبتفاصيلها).

وأضافت: "ليس لدينا في منزلنا خادمات بل عاملة منزل واحدة تحمل ابنتي وتلعب معها، ولكني وحدي من أعتني بكل ما يخص ابنتي".

يذكر أن الفنانة كندة علوش تزوجت من الفنان عمرو يوسف في يناير 2017، ورزقت منه بابنتها حياة.

