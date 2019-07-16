الأربعاء.. بدء عرض "The Lion king" في أمريكانا بلازا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينطلق الأربعاء المُقبل 17 يوليو، عرض فيلم The Lion King بتقنية آيماكس 3D في سينما أمريكانا بلازا ويستمر حتى الثلاثاء 30 يوليو.

ويعتبر الفيلم إعادة إحياء لنسخته الكرتونية الشهيرة الصادرة عام 1994، والتي ارتبط بها جيلا التسعينات والثمانينات. الفيلم هو ثاني تجارب شركة ديزني هذا العام في تحويل كلاسيكياتها القديمة بعد فيلم Aladdin، والذي اقتربت إيراداته من المليار دولار عالميًا.

ويتتبع فيلم The Lion King قصة سيمبا الشبل الصغير الذي يسعى لاسترداد عرشه كملك بعد مقتل والده على يد أخيه الأصغر، فيخوض سيمبا في الكثير من المواقف تعلمه المعنى الحقيقي للشجاعة والمسؤولية.

ويقوم بالأداء الصوتي لشخصيات الفيلم النجم الحاصل على جائزة جولدن جلوب دونالد جروفر في دور سيمبا، المرشحان لجائزة الأوسكار جيمس إيرل في دور موفاسا وشيوتيل إيجيوفور في دور سكار، المطربة الشهيرة المُرشحة لجائزة جولدن جلوب 3 مرات بيونسيه في دور نالا، النجم المرشح لجائزة البرايم تايم مرتين بيلي إيشنر في دور تيمون، والنجم المرشح لجائزة البرايم تايم سيث روجن في دور بومبا، والإعلامي الحاصل على جائزة البرايم تايم 12 مرة جون أوليفر في دور زازو، الفيلم قصة الحاصلة على الأوسكار بريندا تشابمان، ومن إخراج جون فافرو.​