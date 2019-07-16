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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة أنغام صورة تجمعها بزوجها الموزع أحمد إبراهيم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر أحمد إبراهيم في الصورة يضع يده على كتف أنغام، التي علقت على الصورة: "مع إني ما بحبش السيلفي، حبيت الصورة عشان إيده على كتفي، زي ماهو دائما إيده على كتفي وسندي".
وأحيت أنغام حفلا غنائيا، الأربعاء 10 يوليو الماضي، على مسرح القرية التراثية، بمدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تبعث رسالة لزوجها أحمد إبراهيم: "إيده على كتفي وسندي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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