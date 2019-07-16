محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
نفت الفنانة ريهام عبد الغفور، وجود خلافات بينها وبين الفنانة دينا الشربيني، بعد تعاونهما معًا في مسلسل "زي الشمس".
وقالت ريهام، في حديثها ببرنامج "عرب وود": "دينا زميلتي وصاحبتي وحبيبتي وقبل مسلسل زي الشمس علاقتي بيها كبيرة وبعد المسلسل علاقتي بيها بقت أكبر بكتير".
وعن تعاونها مع الفنانة ميرفت أمين قالت: "أستاذة ميرفت دي قمر وجميلة الجميلات، وبحبها جدًا، وفي مسلسل لا تطفئ الشمس كنت بحب أوي قعدتها، وأحب أقولها إنتي أحلى ست في العالم".
وعن تعاونها مع الفنانة سوسن بدر: "مدام سوسن اشتغلت معاها في الملك لير، وعلمتني حاجات كتير".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| ريهام عبدالغفور تنفي وجود خلاف مع دينا الشربيني: "حبيبتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.