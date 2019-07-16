فيديو| ريهام عبدالغفور تنفي وجود خلاف مع دينا الشربيني: "حبيبتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نفت الفنانة ريهام عبد الغفور، وجود خلافات بينها وبين الفنانة دينا الشربيني، بعد تعاونهما معًا في مسلسل "زي الشمس".

وقالت ريهام، في حديثها ببرنامج "عرب وود": "دينا زميلتي وصاحبتي وحبيبتي وقبل مسلسل زي الشمس علاقتي بيها كبيرة وبعد المسلسل علاقتي بيها بقت أكبر بكتير".

وعن تعاونها مع الفنانة ميرفت أمين قالت: "أستاذة ميرفت دي قمر وجميلة الجميلات، وبحبها جدًا، وفي مسلسل لا تطفئ الشمس كنت بحب أوي قعدتها، وأحب أقولها إنتي أحلى ست في العالم".

وعن تعاونها مع الفنانة سوسن بدر: "مدام سوسن اشتغلت معاها في الملك لير، وعلمتني حاجات كتير".