ليالي الصيفية| نسرين أمين على البحر وسليمان عيد بين الأمواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر، عقب انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر.

نسرين أمين

شاركت الفنانة نسرين أمين، جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في أحد الأماكن الساحلية، وعلقت على الصورة: "أستمتع بالصيف".

سليمان عيد

نشر الفنان سليمان عيد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر عيد في الصورة على البحر، وعلق: "عايم في رمل الغدر".

ناردين فرج

حرصت الفنانة والإعلامية ناردين فرج، أن تقضي إجازتها الصيفية في دولة البرازيل، ونشرت صورة لها من أمام البحر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

فايا يونان

نشرت الفنانة فايا يونان، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، خلال قضاء إجازتها الصيفية في تونس.

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دانا الحلاني

حرصت الفنانة دانا الحلاني، على قضاء إجازة الصيف، وشاركت صورها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" في منتجع وادي ساندز.

هند رضا

نشرت الفنانة هند رضا، صورًا لها من إجازتها الصفية التي تقضيها وسط الطبيعة.

نرمين ماهر

توجهت الفنانة نرمين ماهر، لقضاء العطلة الصيفية، في إيطاليا، وحرصت على مشاركة صورها التي ظهرت فيها بإطلالة نالت إعجاب جماهيرها ومحبيها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة بسمة بوسيل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورًا جديدة من إجازتها الصيفية التي تقضيها في الإسكندرية.

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورًا جديدة من إجازتها الصيفية، ونالت الصورة إعجاب متابعي ومحبي رانيا.