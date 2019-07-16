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ظهر رئيس شركة “أمازون” التنفيذي جيف بيزوس مع صديقته الجديدة، المذيعة السابقة لورين سانشيز لأول مرة، بعد طلاقه من زوجته السابقة في نهائيات بطولة ويمبلدون للتنس. يذكر أن سانشيز البالغة من العمر 49 عامًا انفصلت عن زوجها القطب البارز في هوليوود باتريك وايتسل الخريف الماضي ولسانشيز 3 أطفال اثنان منهما من وايتسل وابن آخر من علاقة سابقة.
تعرف لورين سانشيز وجيف بيزوس على بعضهما خلال زوجها وكان سبق أن نشرت صورة تجمع الثلاثي في حفل عام 2016. وفي 9 يناير الماضي انفصل جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم، عن زوجته ماكينزي، بعد 25 عاما من الزواج، لتصبح ثالث أغنى امرأة في العالم بينما يظل بيزوس أغنى الأغنياء.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور… جيف بيزوس مع صديقته الجديدة في أول ظهور بعد طلاقه الأغلى في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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