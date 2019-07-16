صور.. وصول نجوم الملك لير إلى جدة وملابس ريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقي مفاجأة.. شاهدوها

سافرت الفنانة ريهام عبد الغفور ضمن فريق عمل مسرحية “الملك لير” للمملكة العربية السعودية استعداداً لعرضها هناك في جدة. واستغلت ريهام تواجدها في الأراضي المقدسة لتؤدي مناسك العمرة بصحبة زميلتها في المسرحية الفنانة رانيا فريد شوقي، ولفتت ريهام الأنظار بجلبابها الأبيض والحجاب الذي غير من شكلها بشكل كامل، ونال اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على جمالها، مؤدين أن الحجاب يليق بها. ونشرت صفحة Cairo Show المنتجة للعمل صوراً لوصول أبطال المسرحية، ولفتت الأنظار ثياب بطلتي العمل رانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور، اللتين حرصتا على دخول المملكة بملابس الإحرام البيضاء.

وبدأ فريق عمل المسرحية بروفات مكثفة استعدادًا لانطلاق العروض اليومية المتوالية للمسرحية بدءًا من الأربعاء المقبل، على خشبة “المسرح العربي”، بمنطقة أبحر الجنوبية في إطار العروض المختلفة لموسم جدة الثقافي. ومن المقرر، أن تعقد أسرة العمل مؤتمرًا صحفيًا حاشدًا غدًا الأحد، بأحد الفنادق الكبرى في جدة للكشف عن تفاصيل العروض. وأوضح المخرج مجدي الهواري، الشريك المؤسس للشركة المنتجة والمشرف الفني على العرض، أن العمل يجرى على قدم وساق – منذ انتهاء عروض 3 أيام في الساحل بجدة للنجم محمد هنيدي الأسبوع الماضي – للانتهاء من التجهيزات اللازمة لاستقبال العرض والبروفات لـ “الملك لير”. مسرحية “الملك لير” رائعة شكسبير الخالدة إخراج تامر كرم و ترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.

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