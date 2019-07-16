شاهد.. نشوى مصطفي:" فلوسي خلصت عشان كده قررت أغني لأبني في فرحه"

كشفت الفنانة نشوي مصطفي ، كواليس الإغنية التي قدمتها خلال فرح نجلها وحققت نجاح كبير علي مواقع التواصل الإجتماعي.

واكدت "مصطفي" ، خلال لقائها ببرنامج " كل يوم "المذاع علي فضائية "أون إي"، أن نجلها

طلب منها أن تطلب من زملائها المطربين أن يحيوا الفرح ، ولكنها لم تتمكن من ذلك .

وقالت "مصطفي"، :" الفلوس اللي كنا مخصصنها لتكاليف الفرح خلصت

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، وهو كان عاوز مطرب يجي يحيي الفرح ، ففكرت أني أقدم أغنيه في فرحه ".

وأوضحت "مصطفي"، أنها قدمت عدة نصائح لزوجة نجلها في الأغنية ، وليست تهديد كما يدعي البعض ، قائلة :" مرات إبني هتبقي مكاني وأنا كنت بقولها إزاي تبسط إبني".

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