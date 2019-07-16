كشفت الفنانة نشوي مصطفي ، كواليس الإغنية التي قدمتها خلال فرح نجلها وحققت نجاح كبير علي مواقع التواصل الإجتماعي.
واكدت "مصطفي" ، خلال لقائها ببرنامج " كل يوم "المذاع علي فضائية "أون إي"، أن نجلهاطلب منها أن تطلب من زملائها المطربين أن يحيوا الفرح ، ولكنها لم تتمكن من ذلك .
وقالت "مصطفي"، :" الفلوس اللي كنا مخصصنها لتكاليف الفرح خلصت
وأوضحت "مصطفي"، أنها قدمت عدة نصائح لزوجة نجلها في الأغنية ، وليست تهديد كما يدعي البعض ، قائلة :" مرات إبني هتبقي مكاني وأنا كنت بقولها إزاي تبسط إبني".
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نشوى مصطفي:" فلوسي خلصت عشان كده قررت أغني لأبني في فرحه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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