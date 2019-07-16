كلوديا حنا لـ "الوفد": خاصمت " الميك آب " في قهوة بورصة مصر و رد الفعل أسعدني

أكدت الفنانة كلوديا حنا سعادتها بردود الأفعال التى وصلتها عن دورها فى الفيلم السينمائى الجديد " قهوة بورصة مصر " الذى يعرض حالياً بدور العرض السينمائى و التى تتابعها من وطنها العراقى حالياً .

و قال فى تصريح خاص لـ " الوفد " ، تخليت عن " الميك اب

" فى هذا العمل لأنها تقدم خلاله شخصية فتاة " مسترجلة " أجبرتها ظروفها المعيشية المتدهورة إلى كره أنوثتها و جمالها خلال الأحداث .

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و أضافت " كلوديا " ، تخليت عن " الميك اب

" أيضاً فى الفيلم السينمائى " يوم العرض " الذى قدمته مؤخراً لأن " اللوك " الخاص بالشخصية خلال العمل كان تشويهى و ليس جمالى ، و بالفعل هذا الدور كان نقطة فارقة فى مشوارى الفنى .

يذكر أن كلوديا حنا ، شاركت فى عدة أعمال فنية منها " قهوة بورصة مصر ، يوم العرض ، أزمة نسب ، أوشن 14 ، بيت السلايف " و غيرهم .