لأول مرة.. ممثلة سمراء تلعب دور العميل "007"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في الوقت الذي يستعد الممثل الإنجليزي، دانييل كريج، لتجسيد دور جيمس بوند في الفيلم الجديد، يخطط صناع سلسلة أفلام الجاسوسية الأشهر لإعادة هيكلة وتغيير جذري ربما يفاجئ عشاقه ويحدث ضجة في الوسط الفني.

وأشارت تقارير إلى أن الممثلة الإنجليزية السمراء، لاشانا لينش، أُختيرت لتلعب دور العميل السري "007"، في الجزء الـ25 من السلسلة، بعد رحيله عن جهاز الاستخبارات البريطاني "إم آي 6".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصدر مطلع، قوله إن الفيلم يبدأ مع كريج " جيمس بوند" الذي تقاعد في جامايكا، ويتم استدعاؤه للعمل مجدداً لمحاربة شرير جديد.

وأضاف: "هناك مشهد محوري في بداية الفيلم حيث تقول رئيسته القوية (إم) في مكتب الخدمة السرية: ادخل أيها العميل 007، فتدخل الجميلة السمراء لاشانا".

وظهرت لينش "31 عاماً"، وهي في الأصل من غرب لندن، في أول أفلامها "فتيات سريعات" (Fast Girls) عام 2011، لكن دورها المذهل جاء في وقت سابق من هذا العام، عندما جسدت شخصية الطيارة المقاتلة ماريا رامبو في فيلم "كابتن مارفل".

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في المقابل، لاقت أخبار حصولها على الاسم الكودي الشهير للعميل جيمس بوند، إشادة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وواجه الجزء الـ25 من سلسلة "جيمس بوند"، الذي يجري تصويره بين إيطاليا والمملكة المتحدة، صعوبات، ابتداءً من أكتوبر/تشرين 2015، عندما قال كريج: "أفضل قطع معصمي على تجسيد جيمس بوند مجدداً"، إلا أنه أكد تراجعه عام 2017.

ولكن في نفس العام، غادر المخرج داني بويل -الذي حل محل سام مينديز، بعد أن رفض الأخير إخراج أي أفلام بوند أخرى-، مشيرًا إلى خلاف حول السيناريو.

وجاء الأمريكي كاري فوكوناجا ليحل محلهما، ومر الفيلم بعدد من كُتاب السيناريو قبل أن يطلب كريج، من الممثلة والكاتبة الإنجليزية، فيبي والر-بريدج، وهي الكاتبة الأنثى الثانية فقط في تاريخ السلسلة لتقوم بتجهيز السيناريو.

إلا أن منتجة "جيمس بوند" باربرا بروكولي، قالت لصحيفة "الجارديان" البريطانية في العام الماضي إنه لن تلعب أنثي دور "بوند".