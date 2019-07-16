شكرا لقرائتكم خبر عن المغربية ليلى تختتم مهرجان البحر فى "آسفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع المطربة المغربية ليلى بصمتها الغنائية فى ختام فعاليات النسخة الثانية من مهرجان البحر الموسيقى فى مدينة آسفى المغربية، وذلك عبر حفل جماهيرى ساهر يحتضنه مسرح مولاى يوسف، فى تمام التاسعة مساء السبت المقبل.

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ويعد مهرجان البحر أو "عيد البحر" الفعالية الفنية والثقافية الأولى من نوعها والأكبر فى المدينة المغربية الشهيرة بمكانتها فى عالم الصيد البحرى وتجارة السردين، يعود هذا العام فى موسم الصيف بموسمه الثانى، ويهدف بالأساس للتعريف بالتراث البحرى للمنطقة وتشجيع الجانب السياحى والجغرافى لها، ويضم فى جعبته فعاليات موسيقية متنوعة المذاقات على هامش معارض وندوات خاصة بموروث المنطقة الثقافى وكل ما يتعلق بالأنشطة البحرية، كما يستضيف المهرجان ميناء "بولون سور مير" الفرنسى ليكون ضيف شرف هذه الدورة، بحضور وفد رفيع المستوى يرأسه عمدة المدينة، والتى تعد الميناء الأول فى قطاع الصيد البحرى فى فرنسا.

وتعد ليلى أبرز الأصوات الصاعدة فى مجال الأندرجراوند او الموسيقى البديلة المغربية، وقدمت أولى حفلاتها الرسمية فى أكتوبر الماضى بجولة غنائية فى إسبانيا، وتقدم رؤيتها الغنائية الخاصة فى كتابة الأغانى وتلحينها مع لمسة موسيقية أفرو مغاربية، وبدأت بأغنية "يا صاحبى" مشروع ألبومها الاول، الذى تطلق أغانى فرادى خلال الفترة المقبلة.