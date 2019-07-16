شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تؤدى مناسك العمرة وتعلق: اللهم تقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت الفنانة ريهام عبد الغفور مناسك العمرة، حيث تتواجد فى السعودية لتشارك فى مسرحية "الملك لير"، التى ستعرض على المسرح العربى داخل المملكة .

ونشرت ريهام صورة على حسابها بموقع تبادل الصور إنستجرام وعلقت عليها: "اللهم تقبل".

وكان أبطال وصناع مسرحية عقدوا مؤتمرا صحفيا بالمملكة العربية السعودية، وذلك استعدادا لانطلاق العروض اليومية المتوالية للمسرحية بدءاً من بعد غد الأربعاء؛ على "المسرح العربى" بمنطقة أبحر الجنوبية فى إطار العروض المختلفة لموسم جدة الثقافى، وحضر المؤتمر فريق العمل بالكامل.

مسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك النجم يحيى الفخرانى البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وأحمد عزمى وأيمن الشيوى ونضال الشافعى وناصر سيف وهبة مجدى وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.