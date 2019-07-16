شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 5 مواقف على المسرح في حياة سيدة الغناء العربى "أم كلثوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أم كلثوم واحدة من أشهر المطربات في مصر والوطن العربي، تميزت بصوت قوي، وقدرات خاصة على الغناء، وأداء رائع إلى جانب مواهب أخرى مثل الإلقاء الإبداعي والفكري المنشود، وهو ما جعل لها شعبية وجماهيرية كبيرة في العالم ككل، وكانت لافتة كامل العدد ولمدة شهور من نصيب حفلاتها التي كانت تقيمها في الخميس الأول من الشهر .

خلال السطور التالية يرصد ”الخليج 365” مجموعة مواقف لأم كلثوم على المسرح حدثت خلال حفلاتها الغنائية من خلال فيديوهات نادرة:

أم كلثوم في حفلات لبيبا :

في إحدى حفلاتها الغنائية التي أقيمت فى بنغازي بدولة لبيبا، قامت بتوجيه اللوم لمستمع ليبي أثناء الحفل حيث قالت له "إخرس ..قليل الأدب " ، بعد أن قال لها:عيدي يامره.

أم كلثوم في حفلات تونس :

وفي إحدى حفلاتها بتونس كادت أم كلثوم أن تنسى كلمات الأغنية إلا أن عازف الناي "سيد سالم" قام بتلقينها الكلمات، سيد سالم كان من أشد المحبين لأم كلثوم وكان يعشقها عشقا خالصا لدرجة أنه بعد وفاتها ظل في حالة صدمة لمدة ستة أشهرغير مصدقا أن أم كلثوم ماتت.

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بكاء أم كلثوم على المسرح :

بكت أم كلثوم على المسرح مباشرة أثناء غناء المقطع الأخير من أغنية "دارت الأيام" وذلك بسبب وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، فقد كانت هذه الحفلة أول حفل تقيمه "الست" بعد وفاة الزعيم ، حيث بكت لنصف ساعة كاملة، أثناء الغناء مما جعل الجمهور في حالة دهشة وصدمة كبيرة رهبة من دموع الست.

أم كلثوم في إحدى حفلات بمصر:

وقفت إحدى المعجبات أثناء غناء أم كلثوم وقالت لها " يخرب بيتك"، وذلك بعد أطالت الست في غناء آهات وهي تشدو ب "هو صحيح الهوى غلّاب".

لحظة سقوط أم كلثوم على المسرح بباريس :

في إحدى حفلات كوكب الشرق أم كلثوم في خارج مصر وتحديدا في دولة فرنسا، أثناء سقوط أم كلثوم على المسرح بعد إصرار معجب علي تقبيل قدمها .