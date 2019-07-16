شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مسلسل La Casa De Papel فى رحلة ترفيهية قبل عرض الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبقى ما يقارب الـ48 ساعة على عرض الجزء الثالث والجديد من المسلسل الإسبانى الشهير La Casa De Papel، عبر شبكة نتفلكيس التلفزيونية. وحرص نجوم المسلسل الإسبانى الحائز على تقييم 8.3 عبر موقع IMDB الشهير على خوض رحلة ترفيهية قبل عرض الموسم الجديد. ونشرت الممثلة أورسولا كوربيرو، صاحبة شخصية "طوكيو" الشهيرة فى أحداث المسلسل، مقطع فيديو جمع بعض طاقم عمل المسلسل، أثناء رحلتهم فى مدينة باريس الفرنسية للترفية قبل عرض الموسم الجديد. Advertisements مسلسل money heist من إعداد أليكس بينا، مقسم على موسمين، الموسم الأول تم عرضه محليًا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة أمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسلة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلاً من العدد الأصلى الذى تضمن من تسع حلقات، وهو يعد من المسلسلات الأكثر مشاهدة فضلا عن حصوله على تقييم 8.3 على موقع إنترنت موفى داتا بيزIMDB .



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