شكرا لقرائتكم خبر عن بين "السباحة و"المساج".. السندار امبروسيو تستمتع بأجازتها فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضي النجمة والسوبر موديل الشهيرة السندار امبروسيو أجازة ممتعة في ميكونوس باليونان ، حيث ظهرت بعدد من الصور وهي تمارس هوايتها المفضلة السباحة .

ظهرت السندرا امبروسيو مرتدية "مايوه" باللون الاحمر وهو واحد من ابرز تصميمات "Gal Floripa " ووصل سعره الي 147 جنيه استرليني .

ولكي تشعر بالمزيد من الاسترخاء ، خضعت السندرا ذات الـ 32 عام لجلسات " مساج " على الشاطئ من قبل أحد المختصين ، وهي اللحظات التي شجلتها عدسات " البابارتزي " .

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