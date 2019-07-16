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شكرا لقرائتكم خبر عن بين "السباحة و"المساج".. السندار امبروسيو تستمتع بأجازتها فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضي النجمة والسوبر موديل الشهيرة السندار امبروسيو أجازة ممتعة في ميكونوس باليونان ، حيث ظهرت بعدد من الصور وهي تمارس هوايتها المفضلة السباحة .
ظهرت السندرا امبروسيو مرتدية "مايوه" باللون الاحمر وهو واحد من ابرز تصميمات "Gal Floripa " ووصل سعره الي 147 جنيه استرليني .
ولكي تشعر بالمزيد من الاسترخاء ، خضعت السندرا ذات الـ 32 عام لجلسات " مساج " على الشاطئ من قبل أحد المختصين ، وهي اللحظات التي شجلتها عدسات " البابارتزي " .
السندرا امبروسيو (5)
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