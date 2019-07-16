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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صوفيا لورين في كواليس تصوير The Life Ahead والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الديلي ميل صورة جديدة من كواليس تصوير النجمة العالمية صوفيا لورين لدورها في فيلم The Life Ahead، وهو الفيلم المأخوذ عن رواية رومان جارى La vie devant soi، والتى تم تحويلها لفيلم عام 1978 ونجح فى حصد جائزة الأوسكار .
وظهرت صوفيا بملابس الشخصية في إيطاليا بعد غياب عن السينما لمدة تصل إلي 10 سنوات، حيث تلعب شخصية تدعى "روزا"، وهى أحد الناجيات من حريق الهولوكوست، والتى ستنشئ رابطاً قوياً مع طفل يبلغ من العمر 12 عاماً يدعى "مومو" وهو أحد المهاجرين السنغال، وسيكون الفيلم الجديد من إخراج ابنها المخرج إدوارد بونتى.
ومن المقرر ان تشارك شركة Palomar فى انتاج الفيلم المنتظر، على أن يعرض فى شهر مارس عام 2020، بعد الانتهاء من التصوير فى ديسمبر المقبل.
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