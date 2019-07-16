شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل دانيال كريج فى إجازته من تصوير جيمس بوند والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهز النجم العالمى دانيال كريج فرصة حصوله على إجازة من تصوير فيلم جيمس بوند الجديد، ليتابع فعاليات سباق فورمولا 1 البريطانى، والذى فاز به لويس هاميلتون.
فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج، بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة، كما انضم للجزء المنتظر الممثل لأبوين مصريين رامى مالك الذى فاز بالأوسكار الأخيرة.
يذكر أن رامى مالك الحائز على جائزة الأوسكار قال إن شخصيته فى الفيلم لن تكون إرهابية ناطقة باللغة العربية، أو شرير يستخدم الدين كوسيلة أو مبرر للجرائم التى يرتكبها ضد الانسانية بشكل عام.
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