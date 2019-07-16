نوال الزغبي بإطلالة مميزة وريهام أيمن بالكاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي: يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يستعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية: نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة مثيرة. هند عبدالحليم نشرت الفنانة هند عبدالحليم، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة، ظهرت فيها بفستان قصير. نوال الزغبي نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة سيلفي جديدة لها. نيللي مقدسي نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بفستان أنيق. سوزان نجم الدين نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة لها بلوك جديد. Advertisements سالي عبدالسلام نشرت سالي عبدالسلام صورة لها، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، نالت إعجاب متابعيها. أحمد داوود نشر الفنان أحمد داوود صورة تجمعه بزوجته الفنانة علا رشدي، أثناء تواجدهم في باريس، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام". هدى المفتي نشرت الفنانة هدى المفتي صورة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة مرتدية فستان أحمر طويل. ابتسام تسكت نشرت المطربة اللبنانية ابتسام تسكت صورة "سيلفي"، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بلوك جديد، وشعر قصير. ريهام أيمن نشرت الفنانة ريهام ايمن صورة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال داخل سيارتها. ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.​

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