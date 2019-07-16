لماذا حذفت أنغام رسالتها العاطفية لزوجها أحمد إبراهيم؟

بعد انتشار خبر عودة الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، إلى طليقته ياسمين عيسى مرة أخرى دون علمها؛ أصبح الخبر محط أنظار الكثيرين. وانصب تركيز الجمهور حول معرفة إذا كانت أنغام قد علمت بعودته لطليقته أم لا ؛ وماذا ستفعل أنغام فى حالة علمها بذلك . وتنبأ البعض بعلمها بالخبر خاصة أن أنغام فاجأت متابعيها بحذف منشور قد كتبته على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام، والذى كان يحتوى على رسالة حب قدمتها أنغام لزوجها الموزع الموسيقى. لم تكتف أنغام بذلك بل قامت بحذف تعليقها على منشور زوجها الذى كان يهنئها فيه على ألبومها “حالة خاصة جدا”، لتثير أنغام الشكوك حول مستقبل علاقتها مع زوجها . لم تكن هذه الأفعال هى الوحيدة؛ بل انتشرت أخبار فى الأسابيع الماضية تفيد بوجود مشاكل بين أنغام وزوجها؛ وأرجأ البعض ذلك إلى عدم حضور إبراهيم حفلاتها مثلما كان يفعل فى بداية الزواج .

ولكن عاد إبراهيم للظهور معها مرة أخرى بعد فترة اختفاء وانتشار أخبار عن انفصاله عنها؛ حيث تواجد معها فى الأيام الماضيه فى السعودية، حيث أحيت أنغام حفلا غنائيا هناك مع فنان العرب محمد عبده . وعلى الرغم من هذا الظهور إلا أنه بدا ظهورا مختلفا؛ فعلى غير العادة ظهرت أنغام غير مهتمة بزوجها؛ ففور نزولها من سيارتها لم تنتظر زوجها كما كان يحدث من قبل؛ بل استمرت فى السير والحديث مع مستقبليها؛ وكأنها بمفردها ونسيت وجود زوجها معها. وحاول أحمد تحسين صورته فأسرع وسار بجانبها ووضع يده على كتفيها؛ ولكن الأغرب أن أنغام استمرت فى السير وعدم النظر له وهو ما جعله ينزع يده سريعا من على كتفها، حيث قام إبراهيم فى حفل طرح أنغام لألبوم “حالة خاصة جدا” بمسح وجهها، بعدما بدا على وجهها التعب، وهو ما قالته لإحدى كاميرات البرامج الفنية أثناء التسجيل؛ كما حرصت أنغام وقتها على التقاط جميع الصور التذكارية بوجود زوجها معها وفى الصورة . بعد هذا الموقف بيوم حاول الزوجان تحسين صورتهما أمام الجمهور بعد هذا الفيديو؛ حيث شاركت أنغام وزوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، محمد حماقى الغناء على المسرح فى حفله الذى أقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وقدموا سويا أغنية “بين البينين” وهى أغنيتها التى قدمتها فى البوم أحلام بريئة وألحان محمد حماقى، وحرصوا على التقاط صور سيلفى.

فى الوقت ذاته، قررت ياسمين عيسى عدم الالتفات لقرار زوجها بردها دون علمها أو موافقتها، وعدم التعليق عليه سوى بصورة خلال طلَّتها الصيفية بصحبة أولادها. وظهرت ياسمين بإطلالة طبيعية، مرتدية ملابس صيفية، ومتألقة بشعر منسدل، أمام أحد شواطئ البحار بصحبة أولادها، معلقة: “يا رب بارك لى فى ولادى واحفظهم لى”. وكان خبر زواج أحمد إبراهيم من أنغام قد أحدث زلزالًا مدويًا عبر منصات السوشيال ميديا خلال الشهور الماضية، خاصة منذ تسريب خبر الزواج للصحافة قبل إعلانهما رسميًا، ليتفاجأ الجمهور أنهما قد عقدا قرانهما سرًا منذ تسعه أشهر، ولم يكشفا عن علاقتهما إلا ردًا على الانتقادات وحالة الاستهجان التى طالتهما، ليقررا أخيرًا الخروج رسميًا للعلن كـ”زوج وزوجة” أمام الإعلام، لتخرج ياسمين عيسى عن صمتها وتقرر رفع دعوة طلاق ردًا لكرامتها وتمت الموافقة عليها رسميًا، بعد إتمام الطلاق وديًا بين الطرفين، لتتحول بذلك أنغام إلى زوجة أولى بدلا من “ضرة”.

ياسمين التى خرجت بعد حفل إطلاق أنغام لألبومها حالة خاصة جدا وطلبت الطلاق من زوجها، مؤكدة أنها لن تسمح بهذه المهزلة الإعلامية، وقررت الطلاق مراعاة لمشاعر الطفلين، لتبوء بهذا الإصرار كل محاولات أحمد إبراهيم الجمع بين الزوجتين، رغم تباهيه مؤخرًا بزواجه من أنغام وخروجهما معًا إلى العلن وسط المؤتمر الصحفى الخاص بالاحتفال بألبوم أنغام الجديد، وتبادلا أمام الصحفيين والقنوات الفضائية كلمات الحب علانية وأهدت أنغام كل أغانى الرومانسية فى ألبومها لأحمد مرددة كلمات: “أحمد جوزى وحبيبى واتحمل كتير بسببى وعلاقتنا حالة خاصة جدًا”. يذكر أن أحمد ابراهيم قام بإعادة طليقته مرة أخرى إلى ذمته دون علمها فى الأول من مايو الماضى؛ حيث إنه كان قد طلقها فى ٢٨ مارس الماضى وبالتالى يحق له إعادتها لذمته قبل انتهاء فترة العدة.

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