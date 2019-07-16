رد الإعلامي عادل العيدان مدير مكتب قناة العربية في الكويت على الهجوم الذي تعرض له عقب ما قالته المذيعة سارة دندراوي في برنامجها على قناة العربية: “شكرا لكل من اتصل واستفسر بحب ..وشكرا لمواقف تبين معدن الرجال ، ما قالته سارة بينته في برنامجها وما يريدون لكم أن تتوهموا بفهمه لن يهز شعرة برأسي ..شكرا لأدبكم وايضا لسيل الشتائم..وسحب صكوك الوطنية .لن أشتم بل سأترفع عن الرد على من يظن نفسه وصيا على المجتمع”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد الهجوم عليه بسبب سارة دندراوي.. مدير قناة العربية في الكويت: لن أشتم بل سأترفع عن الرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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