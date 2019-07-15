شاهدوا.. إعلامية سعودية تطالب الرجال بحلق شعر منطقة حساسة وتثير موجة غضب كبيرة

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 11:47 مساءً - نشرت الإعلامية السعودية لمى سعود، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، أثار موجة غضب كبيرة واعتبره رواد مواقع التواصل وخاصة في السعودية فيديو خادش للحياء، إذ دعت الرجال إلى حلق شعر منطقة حساسة لا يصح حديثها عنه بهذه الطريقة.
وطالبت الإعلامية الرجال وبطريقة غريبة لحلق ”شعر الإبطين“ وسط استهجان ناشطين تناولها هذا الموضوع وبهذه الطريقة المباشرة، معتبرين أن ما تقوله عن حلق شعر “منطقة حساسة” لا يصح أن تنطق بها بشكل عام أمام الجميع.
واعتبر متابعون للإعلامية على السوشيال ميديا، أن كلامها في مثل هذه المواضيع يتنافي مع صفة الحياء التي من المفترض أن تتحلى بها المرأة، خاصة إذا كانت تنتمي للدول العربية التي لها عاداتها وتقاليدها.
يذكر أن لمى سعود هي إعلامية سعودية، كانت بداية شهرتها في عام ٢٠٠٩ عندما انضمت إلى بانورما إف إم وقدمت بعض البرامج الغنائية بالبداية ثم قدمت برامج منوعة كما قدمت كواليس جلسات وناسة ٢٠١٣ على قناة إم بي سي.
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