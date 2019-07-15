القبض على واعظ ديني مغربي اغتصب 9 طالبات وفض بكارتهن في المسجد

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 11:47 مساءً - وجه القضاء في العاصمة المغربية مراكش، اتهامات إلى واعظ مغربي، باغتصاب 9 من طالباته ، وفض بكارتهن وهتك عرضهن، وتمت إدانته بارتكاب الجرائم .
وحكمت الغرفة الاستئنافية في محكمة الجنايات بحبس المتهم لمدة خمس سنوات ، بعد جلسات مواجهة بينه وبين الطالبات التسع، اللاتي أكدن تعرضهن للاستغلال الجنسي لمدة طويلة امتدت لشهور ، وثبوت التهمة عليه
وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مغربية ، ورد بلاغ إلى مركز ترابي الدرك الملكي في ” ستي فاضمة ” في مراكش المغربية ، من أب يفيد اختفاء ابنته بعد سفرها الى الدار البيضاء ، وتعرضها للإغتصاب وفض بكارتها من قبل المشرف على تدريس الفتيات القاصرات في المسجد ، والانفراد بها واستغلالها جنسيًا.
وأكدت مجموعة من الفتيات زميلات ابنته هذا البلاغ ، وتم إلقاء القبض على المتهم ومحاكمته، بعد إجراء التحقيقات والسماع لأقوال الضحايا القاصرات ، وذويهم .
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