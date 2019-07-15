دنيا بطمة تحفر ثلاثة أسماء على خواتمها.. خمنوا ما هي!

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 11:47 مساءً - شاركت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ خواتمها الذهبية الجديدة بتصميم خاص لها ومن ثم نشرت صورة لخواتمها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

كانت الفنانة دنيا بطمة قد ارتدت ثلاثة خواتم ذهبية منقوشة عليها الأحرف الأولى لكل من اسمها واسم زوجها محمد الترك واسم ابنتها غزل الترك.

وكشفت الفنانة دنيا بطمة أن فكرة الخواتم أعجبتها كثيراً وشجعت كل من يتابعها باختيار الأحرف الأولى من أسماء من يحبون لتطبيق هذه الفكرة ودعمت من قام بتصميم خواتمها الثلاثة.

الجدير بالذكر أن بطمة أثارت جدلاً كبيراً من خلال حديثها عن زميلها الفنان الفلسطيني محمد عساف، حيث قالت بأنها تشمئز منه عند ذكر اسمه بالرغم من أنه صرّح مراراً عن أنه لا يعرف السبب الرئيسي لخلاف دنيا بطمة معه وهو يسامحها.