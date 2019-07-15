محكمة التحكيم الرياضية تصدر بيانا بخصوص نهائي أبطال أفريقيا

أصدرت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" بيانا بخصوص الطعنين اللذين تلقتهما من قبل ناديي الترجي التونسي والوداد المغربي ضد قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم القاضي بإعادة لعب مواجهة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا التي جمعتهما يوم 31 مايو/ أيار الماضي.

وأكدت محكمة التحكيم الرياضية في بيانها أنها ستصدر قرارها النهائي بخصوص هذه القضية في موعد أقصاه يوم 31 يوليو/ تموز على أقصى تقدير.

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ونص بيان محكمة التحكيم الرياضية على أن طعن الترجي تضمن مطالبة باعتبار قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم باطلا لانعدام الأهلية القانونية، مع المطالبة بإعادة إعلانه بطلا لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتضمن الطلب أيضا المطالبة بالاحتفاظ بلقب دوري أبطال أفريقيا والميداليات، بالإضافة لتوجيه دعوة للاتحاد الأفريقي لإسناد المنحة المالية المخصصة للفائز بالمسابقة.

وكشف ذات البيان أن طعن الوداد تضمن هو الآخر مطالبة بإلغاء قرار المكتب التنفيذي للكاف واعتباره فائزا بأمجد الكؤوس الأفريقية، فضلا عن الحصول على المنحة المالية المخصصة للمتوج باللقب.

يذكر أن مواجهة الترجي التونسي والوداد البيضاوي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لم تستكمل وهو ما دفع بـ"الكاف" في مرحلة أولى لإسناد اللقب للنادي التونسي، قبل أن يتراجع عن ذلك في مرحلة ثانية و يقرّر إعادة المباراة على ملعب محايد.

