بعد النجاح الساحق.. جزء ثانٍ من "علاء الدين"

رغم أن استراتيجية ديزني لتقديم نسخ جديدة لأفلامها الكلاسيكية لا تٌوفق دومًا، إلا أنه لا يمكن إنكار النجاح الكبير الذي تحظى به النسختان الحيتان التي قدمتهما مؤخرًا عن فيلمي "Aladdin" (علاء الدين)، The Lion King "الأسد الملك".

ودفع النجاح الساحق لفيلم "علاء الدين" الذي حقق أكثر من 900 مليون دولار إيرادات، شركة ديزني للإعلان عن تنفيذها جزءا ثانيا للفيلم الكلاسيكي، وفقًا لموقع "وي جوت ذيس كوفرد" الأمريكي.

وفقاً للموقع، فإن الجزء الثاني ما زال في مراحل تطويره الأولى، إلا أنه من المتوقع أن يعود كافة أبطال الجزء الأول للعمل في هذا الجزء، ومن ضمنهم الشرير جعفر، بل إنه من المرجح أن يحتل دورًا أكبر في الجزء الثاني، مسجلًا عودة قوية.

وانتهى الجزء الأول من "علاء الدين" بتحول الشرير جعفر إلى جني ضخم عملاق، حبسه علاء الدين في مصباح سحري للتخلص من شروره، إلا أنه من المتوقع أن يهرب جعفر من المصباح في الجزء الثاني، ويعيد مغامراته مع علاء الدين.

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وحتى الآن، لم يعلن المخرج الأمريكي جاي ريتشي إخراج الجزء الثاني من الفيلم، الذي وُضع عنوانا مبدئيا له هو "The Return of Jafar - عودة جعفر".

ورغم أن "علاء الدين" لا يتمتع بحبكة قوية، إلا أن النقاد يأملون أن يقدم صناع الجزء الثاني قصة أخرى مختلفة عن فيلم الأنيميشن الأصلي الذي صدر عام 1994، لمفاجأة الجمهور.

وما زالت هناك عقبة في الجزء الثاني، حيث إن الجزء الأول انتهى بأمنية من علاء الدين لتحويل الجني إلى إنسان كي يعيش حياة طبيعية، وفي مشهد الختام تسنى للجمهور رؤية الجني يُبحٍر بعيدًا مع عائلته، والسؤال هنا: "ماذا ستفعل ديزني بعد تحول الجني إلى بشري عادي، وفقدانه قواه السحرية، التي كانت عاملًا أساسيًا في أحداث الفيلم؟".

ويتوقع بعض النقاد أن يكون لـ"جعفر" دور في إعادة الجني من جديد، لتحقيق انتقامه منه ومن علاء الدين.