"سبايدر مان" يواصل تصدر الإيرادات بـ45 مليون دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن رويترز الإثنين 2019/7/15 12:15 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2019/7/15 12:15 م بتوقيت أبوظبي "سبايدر مان: فار فروم هوم" يحقق إيرادات 45.3 مليون دولار

احتفظ فيلم الحركة والمغامرات "الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" (سبايدر مان: فار فروم هوم) بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع، مسجلا 45.3 مليون دولار. والفيلم بطولة توم هولاند وجيك جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا، من إخراج جون واتس. Advertisements واحتفظ الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "حكاية لعبة 4" (توي ستوري 4) بالمركز الثاني هذا الأسبوع، محققا إيرادات بلغت 20.7 مليون دولار. وجاء في المركز الثالث فيلم الرعب الجديد "زحف" (كرول)، محققا إيرادات بلغت 12 مليون دولار، بطولة كايا سكوديلاريو وباري بيبر، من إخراج ألكسندر أجا. واحتل فيلم المغامرة الكوميدي الجديد (ستيوبر) المركز الرابع، بإيرادات بلغت 8 ملايين دولار، والعمل بطولة ديف باتيستا وكميل نانجياني وإيكو أويس وناتاليا موراليس وميرا سورفينو، من إخراج مايكل داويس. وتراجع الفيلم الكوميدي "أمس" (يسترداي) من المركز الثالث إلى الخامس هذا الأسبوع، مسجلا إيرادات بلغت 6.8 مليون دولار، بطولة هيميش باتل وليلي جيمس وكيت مكينون، من إخراج داني بويل.

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