يوسف بلايلي يشكر الجماهير المصرية على دعم الجزائر أمام نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب يوسف بلايلي لاعب منتخب الجزائر عن سعادته بدعم الجماهير المصرية لـ"الخضر" في مواجهة نيجيريا بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019.
ونجحت الجزائر في التأهل لنهائي أمم أفريقيا بفوزها على نيجيريا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت مساء الأحد في استاد القاهرة الدولي.
ويرى بلايلي أن الثقة بالنفس التي يتمتع بها لاعبو المنتخب الجزائري لعبت دورا في وصول الفريق لهذه المرحلة من البطولة.
يذكر أن المباراة النهائية ستقام يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة الدولي بين الجزائر والسنغال.
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