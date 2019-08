أغلى فيلم غير أمريكي يفلس شركة إنتاجه

كبّد فيلم الخيال العلمي "فاليريان ومدينة الألف كوكب" (فاليريان أند ذا سيتي أوف أيه ثاوزند بلانتس) استوديو "يوروبا كورب" خسائر فادحة منذ طرحه في دور العرض 2017، إذ جاءت نتائجه مخيّبة للآمال في شباك التذاكر.

وعجز الاستوديو، الذي أنشئ قبل 20 عاما في باريس بمبادرة من المخرج لوك بيسون، صاحب أفلام شهيرة، مثل "ذي فيفث إليمنت" و"ذي ترانسبورتر"، عن تعويض تكاليف الإنتاج الطائلة لفيلم valerian and the city of a thousand planets.

"فاليريان ومدينة الألف كوكب" من تأليف وإخراج لوك بيسون، وشارك في إنتاجه بيسون وزوجته فيرجيني بيسون سيلا، وتكلف 180 مليون دولار، وحقق 225 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

وجمع بيسون بشكل مستقل ميزانية الفيلم من مصادر مختلفة، وأسهم بأمواله في تمويل الفيلم، لذا يعد أغلى فيلم غير أمريكي وأغلى فيلم ينتمي للسينما المستقلة على الإطلاق.

وأعلنت إدارة الاستوديو إجراء مفاوضات مع صندوق الاستثمار الأمريكي "فاين ألتيرناتيف إنفستمنتس"، أحد دائنيه، بشأن صفقة لبيع حصة كبيرة من شأنها أن تعوّم المجموعة.

وأكد الاستوديو معلومات أوردتها صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، موضحا أنه يتفاوض مع "فاين" بشأن "مساهمة محتملة في رأس المال"، مع الإشارة إلى أنه يتعذّر عليه ضمان نجاح الصفقة.

وخلال السنة المالية 2018-2019، بلغت ديون الاستوديو 110 ملايين يورو، إضافة إلى 82 مليونا من الديون المراكمة في الفترة السابقة.

"فاليريان ومدينة الألف كوكب" يستند إلى سلسلة الخيال العلمي والكوميديا الفرنسية فاليريان ولورلين التي كتبها بيير كريستين ورسمها جان كلود، بطولة داين ديهان في دور فاليريان وكارا ديليفين في دور لورلين، وكليف أوين, وريهانا, وإيثان هوك, وهيربي هانكوك.