فيديوجراف.. حصاد نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أُسدل الستار على الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والذي شهد مباراتين بين منتخبي تونس والسنغال، والجزائر ونيجيريا.

ونجح المنتخب السنغالي في الفوز على نظيره التونسي بنتيجة 1-0 في الوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بينما قاد رياض محرز المنتخب الجزائري للوصول إلى المباراة النهائية، بعدما سجل هدفا قاتلا من ركلة حرة في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليفوز "محاربو الصحراء" بنتيجة 2-1.

وستُقام المباراة النهائية بين المنتخبين يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتستعرض "العين الرياضية" عبر الفيديوجراف التالي حصاد الدور نصف النهائي من البطولة.