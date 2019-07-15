كيف يسعى الإخونجية لزعزعة أمن واستقرار الكويت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وزارة الداخلية الكويتية تعلن ضبط خلية إرهابية تتكون من ٨ أشخاص تابعين لتنظيم الإخوان الإرهابي، سبق أن صدرت بحقهم أحكام قضائية في مصر نتيجة جرائم تتعلق بالأمن القومي للبلاد.

خبر لا يمكن أن يمر مرور الكرام.. في ظل سعي تلك الخلية لاتخاذ الأراضي الكويتية منطلقا لتنفيذ مخططات التنظيم الإرهابي داخل الكويت وخارجها.

كالعادة.. اتخذ أعضاء الخلية من العمل الخيري داخل دولة الكويت ستارا لمباشرة نشاطهم المشبوه.. قبل أن يتضح من التحريات سعيهم لتكوين خلية عنكبوتية إخونجية داخل المجتمع الكويتي، محاولين في الوقت ذاته تحويل الكويت إلى ملاذ آمن للهاربين من أعضاء التنظيم الإرهابي.

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لم يتوقف الأمر عند ذلك، فأعضاء الخلية الإخونجية تربطهم علاقات مشبوهة بأجهزة أمنية قطرية وأخرى تركية.. في مخطط متكامل الأركان لزعزعة أمن واستقرار الكويت، وتحويلها إلى مقر مختار لأعضاء التنظيم الإرهابي.

وبعد الكشف عن تفاصيل القضية، سارع أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي داخل الكويت، لإطلاق التهديدات تلو الأخرى تجاه الشعب والحكومة الكويتية.. في واقعة جديدة تكشف عن عقيدة الإخونجية الشاذة التي لا تؤمن بوطن ولا تعتد بوطنية.

ذلك التباكي الإخونجي على سقوط الخلية الإرهابية.. يكشف وبشكل واضح امتلاك أعضاء الخلية مخزنا من المعلومات التي ستكشف ذلك التآمر الإخونجي التركي القطري على الكويت حكومة وشعبا.. بعدما حاولوا استغلال ذلك البلد الطيب لنشر فكرهم الضال المريض بالتعاون مع حلفائهم من رعاة التطرف والإرهاب.