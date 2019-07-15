9 تطبيقات بديلة لـ"Face App" على هواتف آيفون وأندرويد

رغم صدور تطبيق FaceApp على متجر جوجل منذ عامين تقريبا، إلا أن العالم بأكمله يعيد اكتشافه حاليا من جديد، إذ بلغ عدد مستخدمي التطبيق في أيام معدودة 80 مليون مستخدم، مثيرا حالة من الضجة بفضل شعبيته المتزايدة في أنحاء العالم.

ورغم شعبية FaceApp الجارفة إلا أنه ليس التطبيق الوحيد من نوعه، فهناك تطبيقات كثيرة ترتكز على التلاعب في الصور الشخصية وإظهار نسخ أكبر أو أصغر في العمر منها أو حتى تغيير الجنس، بعضها من تصميم شركة FaceApp Inc.

ورصد موقع "مور آبس لايك" الأمريكي في تقرير أهم التطبيقات المشابهة لـFaceApp على هواتف أندرويد.

- Facetune - Selfie Photo Editor "فيس تون"

صدر تطبيق "فيس تون" لصور السيلفي على متجر جوجل في أبريل/نيسان 2018، وهو واحد من أكثر تطبيقات الصور شعبية على هواتف أندرويد، إذ يمتلك خاصية لتجميل الوجه وتعديل الصور الشخصية، كما يتجاوز عدد مستخدميه الملايين حول العالم.





- AirBrush: Easy Photo Editor "آيربراش"

صدر تطبيق "آيربراش" في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2015، وهو من تصميم شركة Meitu الصينية.

يختص التطبيق بتجميل الصور الشخصية، وبلغ عدد تحميلاته أكثر من 10 ملايين عبر هواتف أندرويد.





- Meitu – Beauty Cam, Easy Photo Editor"ميتو"

صدر تطبيق "ميتو" في 9 مارس/آذار 2011، ومنذ ذلك الوقت جنى أكثر من 10 ملايين تحميل عبر هواتف أندرويد.

يمتاز تطبيق "ميتو" بكونه مجانيا، كما يمتلك التطبيق أكثر من خاصية لتعديل الصور منها، تجميل ملامح الوجه.





- Pixlr – Free Photo Editor "بكسلر"

صدر تطبيق "بكسلر" في متجر جوجل بلاي 14 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012، ويمتاز بكونه مجانيا، كما يحتوي على أكثر من خاصية لتعديل وتجميل الصور الشخصية.

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- Photo Lab Picture Editor: face effects

صدر تطبيق "فوتو لاب" على متجر جوجل بلاي 29 ديسمبر/كانون الأول 2010، ويعتبر من أنجح تطبيقات تعديل الصور كونه يشبه الفوتوشوب لسهولة وبساطة استخدامه.

يمتلك التطبيق القدرة على تحويل الصور الشخصية إلى نسخ كارتونية، فضلًا عن احتوائه على أكثر من "فلتر" لتغيير إضاءة الصور، وغيرها من المميزات.





- PicsArt Photo Studio: Collage Maker & Pic Editor

طرح تطبيق "بكس آرت فوتو" على متجر جوجل جباي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وقد جنى ملايين المستخدمين منذ ذلك الحين، وتجاوز تجاوز عددهم 500 مليون مستخدم.

يتصدر "بكس آرت" قائمة تطبيقات تعديل الصور على الهاتف المحمول، ويحتوي على خاصيات كثيرة ومتنوعة من بينها قص ولصق الصور.





- B612 - Beauty & Filter Camera

يعتبر "B612" من أشهر تطبيقات تعديل الصور الشخصية، وقد طرح على متجر جوجل 9 أكتوبر/تشرين الأول عام 2014.

يمتاز التطبيق باحتوائه على أكثر من 1500 ملصق كارتوني، فضلًا عن مؤثراته التجميلية الواقعية.





- YouCam Makeup: Selfie Makeover

من تطبيقات تعديل الصور المجانية التي يمكن تنزيلها على هواتف آيفون وأندرويد، ويتميز بقدرته على تغيير شكل المستخدم بصورة واقعية، إذ يحتوي على خاصية لتغيير لون العينين وقصة الشعر وحجم الوجه، بشكل مشابه لتطبيق FaceApp.





- MSQRD "مسكرد"

يمكن التطبيق مستخدميه من استخدام أكثر من خاصية لتغيير شكلهم، مرة بتحويلهم إلى رواد فضاء وأخرى إلى زومبي.

كما يمتلك بعضا من خواص FaceApp وهي تحويل الشخص إلى نسخة أكبر في السن، ويمكن تنزيله من متجر جوجل بلاي.



