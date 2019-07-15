شيرين عبد الوهاب تكشف كواليس تصوير كليب "نساي"

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""الخليج 365"" من بيروت: كشفت المغنية شيرين عبد الوهاب كواليس تصوير أغنيتها "نساي" عبر قناتها الرسمية على YouTube بعد 8 شهور من طرح الفيديو الكليب. حيث ظهرت في الفيديو وهي تتدرب على الاستعراضات التي قدمتها خلال الأغنية مع فريق العمل، بحضور زوجها الفنان حسام حبيب. ويحمل الفيديو عنوان (Sherine - Nassay (The Unseen

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يُذكر أن الكليب طُرِحَ بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، وحقق حتى الآن 32 مليون مشاهدة. علماً أن الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع النابلسي.



