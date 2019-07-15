نانسي عجرم تُحيي حفلها في قبرص

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""الخليج 365"" من بيروت: أحيت المغنية اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا حاشداً في قبرص وسط حضور الآلاف الذي تفاعلوا مع جديدها وقديمها من الأغاني التي قدمتها ومنها "حاسة بيك، خمسة فرفشة” وغيرها من الأعمال التي أشعلت أجواء السهرة.

يُذكر أنها تتابع التحضيرات لإطلاق ألبومها الجديد الذي غرّدت واعدة متابعيها عبر "تويتر" بإطلاق أغنية منه قريباً. علماً أنها تستعد لحفلها الذي ستُحييه ضمن فعاليات مهرجانات جرش المقرر في 20 يوليو الجاري.