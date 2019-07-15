أخبار عن مسلسل لسيرين عبد النور وباسل الخياط

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""الخليج 365"" من بيروت: يبدو أن الصلح بين الممثلتين اللبنانيتين ماغي بوغصن وسيرين عبد النور قد بدأ ينتج مفاعيله عملياً خاصة مع تأكيد عبد النور أنه "لا خلاف مع ماغي وزوجها من أكرم المنتجين الذين تعاملت معهم."

فهناك أخبار جديدة تشير الى أن شركة "ايغل فيلمز"تُحضِّر لمسلسل يجمع بين سيرين والممثل السوري باسل خياط في عملٍ لم تُعرَف تفاصيله حتى الساعة. غيرأنه سيُعرَض في رمضان من العام 2020. كما أن هناك حديث عن مسلسل يجمع بو غصن مع الممثل المصري حسن الرداد للعام المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.