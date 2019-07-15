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شكرا لقرائتكم خبر عن الدبلة منورة.. صور جديدة من شهر عسل صوفى تيرنر وجو جوناس فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين صورا جديدة للنجمة العالمية صوفى تيرنر صاحبة شخصية سانسا ستارك فى مسلسل GOT الشهير، مع زوجها مغنى البوب الشهير جو جوناس، فى شهر العسل أعلى إحدى اليخوت الفاخرة فى إيطاليا.
وحرص المصورون على التقاط صور قريبة من تيرنر التى ترتدى خاتم زفافها الجديد فى يديها اليسرى، بعد إتمام حفل زفافهما منذ أيام فى فرنسا.
وظهر جوناس فى الصور التى نشرتها جريدة الديلي ميل البريطانية، وهو يقبل زوجته تيرنر أثناء جلوسهما أعلى اليخت فى مدينة بوسيتانو الإيطالية، أمس.
وسبق رحلتهما فى إيطاليا، عدة أيام فى جزيرة المالديف بعد إتمام حفل الزفاف مباشرة، التى نشرها صورهما آنذاك من داخل منتجع SONEVA الشهير الذي يبلغ سعر الجناح به أكثر من 28 ألف دولار لليلة الواحدة.
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