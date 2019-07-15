شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لبنى عبد العزيز وأشرف زكى وبسمة فى عزاء يوسف شريف رزق الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد من نجوم الفن ونقاد السينما والشخصيات العامة على عزاء الناقد السينمائى الكبير الراحل يوسف شريف رزق الله، بمسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد.

وحضر لتقديم واجب العزاء كل من الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والكاتب الكبير وحيد حامد ونجله المخرج مروان حامد، والناقد طارق الشناوى والناقد نادر عدلى، والفنانون بسمة وإيهاب فهمى وسلوى محمد على وطارق الإبيارى، والسيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر، والناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرجون داود عبد السيد سمير سيف وخيرى بشارة ومجدى أحمد على وأمير رمسيس، والمنتجة ماريان خورى.

Advertisements

وحرص عدد من المخرجين ونقاد ورؤساء المهرجانات السينمائية على الحضور منذ الدقائق الأولى منهم، جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة سابقا، محمود عبد السميع رئيس جمعية الفيلم، الناقد أحمد شوقى، سيد فؤاد رئيس مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية، الناقدة ماجدة موريس.

وشُيع جثمان الناقد السينمائى الراحل يوسف شريف رزق الله من مسجد السلطان حسين أمام قصر البارون بمصر الجديدة، يوم الجمعة الماضى، بحضور عدد من نجوم الفن.

وعمل رزق الله رئيسا لتحرير النشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ثم أصبح رئيسا لقناة النيل الدولية (1997-2002)، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولى بمدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيسا لجهاز السينما بالمدينة، كما شغل منصب السكرتير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى منذ عام 1987، ثم أصبح مديرا فنيا للمهرجان منذ 2000، وشارك فى لجان التحكيم فى مهرجانات عديدة فى فرنسا وإيطاليا وهولندا، ونال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 2018.