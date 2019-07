شكرا لقرائتكم خبر عن ساعات قليلة على ترشيحات جوائز الإيمى لعام 2019.. وGOT فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الدور الجديدة من جوائز الإيمى لعام 2019 صراعا كبيرا بين منصة HBO الأمريكية، وشبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية، بعد المنافسة الشرسة التى يخوضها الثنائى على حصد عدد أكبر من ترشيحات وجوائز الدورة الجديدة.

وتبقي ساعات قليلة على الكشف عن القائمة النهائية من ترشيحات جوائز الإيمى المقرر إقامتها فى 23 سبتمبر من كل عام، وجاء فى المقدمة مسلسل Game of thrones الشهير بعد ختام عرضه فى مايو الماضى بموسم لم يرض الكثيرين.

وبحسب صحيفة فاريتى فإن من ضمن المرشحين بقوة لخوض منافسات الدورة القادمة مسلسل Killing Eve الذى يعرض على شبكة AMC الأمريكية، ومسلسل Ozark عبر شبكة نتفليكس، ومسلسل This Is Us عبر شبكة NBC، ومسلسل Better Call Sau عبر منصة AMC، ومسلسل Pose عبر شبكة FX، ومسلسل Succession عبر شبكة HBO.