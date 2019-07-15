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روزى ويتلى تدعم صديقها جايسون ستاثام فى حفل افتتاح فيلمه الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت عارضة الأزياء العالمية روزي ويتلي، على دعم صديقها الممثل العالمى جايسون ستاثام، فى افتتاحية فيلمه الجديد Hobbs & Shaw، والحضور معه فى العرض الخاص الاول للفيلم قبل عرضه فى 2 أغسطس المقبل.

ونشرت ويتلى، صوراً مع صديقها ستاثام، عبر حسابها الشخصى منذ قليل، وهما داخل السيارة وفى الطريق لافتتاحية الفيلم الأولى.

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الفيلم الجديد من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ولأول مرة سيكون الفيلم بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور الفيلم حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو " اللذان يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.

 

 

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