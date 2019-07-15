شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات الموسم الشتوى برعاية مؤلفين "سنة أولى دراما".. أبرزهم إنجى علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشهد الموسم الدرامى الشتوى عددا من المسلسلات التى تنتمى لنوعية الحلقات الطويلة فى 45 حلقة، المقرر عرضها خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث يتواجد مؤلفون يشاركون فى الدراما التليفزيونية لأول مرة، وأبرزهم الكاتبة إنجى علاء، التى تشارك فى الموسم بمسلسل "بلا دليل"، ويلعب بطولته درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجى، المنتج الفنى فتحى إسماعيل.

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كما يشارك المؤلف لؤى السيد فى الدراما لأول مرة بمسلسل "روحين فى زكيبة" بطولة نجمى مسرح مصر حمدى الميرغنى وأوس أوس، وانتصار، ونهى عابدين، وهايدى رفعت، إخراج محمد مصطفى .

اما المؤلفان أيمن سليم ونهى سعيد، فيشاركان بتجربتهما الأولى فى التأليف من خلال مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، بطولة إياد نصار وإنجى المقدم ومى سليمن وداليا مصطفى، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات وشكل الحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية وجمال شوارع مصر وشعبها.