شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل فيلم أيما ستون الجديد Babylon مع المخرج داميان شازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت بعض التقارير الأجنبية إلى تعاون مشترك جديد يجمع النجمة العالمية إيما ستون، مع المخرج الحائزة على جائزة الأوسكار داميان شازيل، للمرة الثانية، بعد تعاونهما الأول فى فيلم la la land.

وبحسب صحيفة فاريتى، فإن التعاون الجديد سيأتى بعنوان Babylon، وسيسرد فترة عشرينات القرن الماضى داخل أروقة مدينة هوليوود السينمائية، وسيجسد فترة الانتقال من السينما الصامتة للسينما العالمية التى نعيشها تلك الأيام.

وأضافت الصحيفة فى تقريرها، أن التعاون المشترك الجديد، ينتظر بعض التمويلات للسير على خطى فيلم كوينتين ترانتينو الجديد Once Upon a Time in Hollywood، والذى يسرد تلك الفترة أيضا فى هوليوود.

ومن المقرر أن يبدأ شازيل تصوير مشاهد الفيلم الجديد، بعد انتهائه من تصوير سلسلة The Eddy التى تعرض على شبكة قنوات نتفليكس حالياً، والتى غالباً ما سينتهى تصويرها فى أكتوبر المقبل.