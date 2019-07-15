فن ومشاهير

صوفى تيرنر وجو جوناس يقضيان شهر العسل فى المالديف.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صوفى تيرنر وجو جوناس يقضيان شهر العسل فى المالديف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ديلي ميل عددا من الصور للنجمة صوفى تيرنر وجو جوناس من شهر العسل الذي يقضيانه في المالديف في منتجع به ملاهي مائية خاصة بهم فقط، وقدرت الليلة فيه بأكثر من 28 ألف دولار.

 

 

وكانت نجمة Game of thrones صوفى تيرنر وزوجها جو حوناس احتفلا بزفافهما في فرنسا قبل أيام وهو حفل الزفاف الثاني لهما، حيث احتفلا بزفافهما من قبل في لاس فيجاس وهو الحفل الذي تكلف 600 دولار فقط وحضره أشقاء جو، وهو الحفل الذى أقيم بشكل مفاجئ بعد حفل توزيع جوائز بيلبورد، وقام العروسان بالتقاط صور على سيارة كاديلاك وردية اللون تعود للخمسينيات، فيما قاما الدى جى ديبلو بمشاركة الفيديو مع الجمهور على مواقع السوشيال ميديا.

 

0c00c00c-3630-42c5-ad3e-e1a1c97f235f

 

 

0f419e16-efd8-4434-8b3d-8012ae91e425

 

Advertisements

 

5b10ed6a-cc9f-4a3d-b849-8b2ac2d42d6c

 

 

7b4c0a17-aadb-426d-abad-7fabb9c90ee7

 

 

601d8d81-8bf4-42dd-92af-49ee30b92a68

 

 

d7011235-b4e2-4796-be9b-270790b5edeb

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صوفى تيرنر وجو جوناس يقضيان شهر العسل فى المالديف.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا