45 صورة من عزاء الراحل يوسف شريف رزق الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تصوير - محمود عبد الناصر:

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء في الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، وذلك في الساحة الملحقة بمسجد عمر مكرم.

حضر عدد من نجوم الفن منهم السيناريست وحيد حامد، والمخرج داوود عبد السيد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج الشاب أمير رمسيس، والفنانة سلوى محمد علي، والمخرج خيري بشارة والمخرج مجدى أحمد علي والناقد كمال رمزي والمخرج والفنان عمر زهران، والناقد مجدي الطيب، والإعلامي محمد سمير رئيس التحرير المناوب لوكالة أونا للصحافة والإعلام.

يُذكر أن الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة 12 يوليو، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد مروره بأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، وأقيمت جنازته عقب صلاة الجمعة ودُفن بمقابر أسرته في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.