إليسا تعتذر عن مشاركتها في الموسم المقبل لـ"The Voice".. وهذا هو السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا اعتذارها عن عدم المشاركة في لجنة تحكيم الموسم المقبل من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية The Voice.

وكتبت إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، تغريدة تكشف فيها أسباب ذلك، وعلقت قائلة: " لم أتعاقد على الموسم الجديد من ذا فويس ولم يتصل بي أحد، ولكن حتى لو طلبوا التعاقد معي فساعتذر لانشغالي بألبومي الجديد هذا العام".

يُذكر أن الموسم الرابع من ذا فويس، ضم لجنة تحكيم تكونت من "أحلام، وإليسا، وعاصي، ومحمد حماقي".