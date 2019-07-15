راغب علامة مشيدًا بتوسعات مطار بيروت: "كنت من المستائين لكن الآن استبشر خيرًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

نشر المطرب اللبناني راغب علامة، مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر"، من مطار بيروت، الذي يخضع حاليًا لعمليات صيانة وتوسعة.

قال علامة معلقًا: "أنا كنت من المستائين جدًا من مطار بيروت لكن التغيرات اللي اتعملت تبشر بالخير وبنقول لكل اللي بيحبوا لبنان أهلاً وسهلاً فيكم".

يذكر أن المطربة اللبنانية نانسي عجرم قد نشرت خلال الفترة الماضية مقطع فيديو على "تويتر" عبرت فيه عن غضبها الشديد بسبب طول مدة الانتظار بأحد مطارات لبنان، خاصة وأنها كانت تحمل طفلتها الصغرى "ليا" على كتفها.

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وكتبت نانسي عجرم سلسلة تغريدات عبر حسابها على "تويتر" قالت فيها: "أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها ٥ شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت على طلوع الفجر بمطار بلدي ومثلي نساء كتار كانوا نحو، هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هكذا إهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هالقدر بعاد عن أبسط حقوق الإنسان".

وتابعت نانسي في تغريدة أخرى: "بكل بلدان العالم يكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات، إلا عندنا، يا حبايب قلبي هيدي من أبسط حقوق المرأة هيدا واجبكن تجاه كل امرأة.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار؟ والإهمال؟".

وفي تغريدة ثالثة كتبت المطربة اللبنانية: "ماعندكن أولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟ راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينها علينا بس لما توصل لولادنا وأطفالنا.. لهون وبس، عيب عليكن".