محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:
تصوير-محمود عبدالناصر:
حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء في الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والذي يقام مساء اليوم الإثنين، بمسجد عمر مكرم.
وكان من بين الحضور الكاتب الكبير وحيد حامد، والنجمة لبنى عبدالعزيز، والفنانة الشابة أروى جودة، والكاتب الصحفي محمد سمير رئيس التحرير المناوب لمؤسسة "أونا للصحافة والإعلام، والمخرج سمير سيف، والمخرج هاشم النحاس، وسيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والإعلامية الكبيرة سناء منصور، والمنتج حسين القلا، والمخرج مروان حامد، سلوى محمد علي، والمخرج داوود عبدالسيد، ودرية شرف الدين، واَخرين.
يُذكر أن يوسف شريف رزق الله رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الجمعة 12 يوليو، عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد مروره بأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، وأقيمت جنازته عقب صلاة الجمعة ودُفن بمقابر أسرته في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| وحيد حامد وسناء منصور ولبنى عبدالعزيز في عزاء الناقد يوسف شريف رزق الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.