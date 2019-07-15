بالصور| وحيد حامد وسناء منصور ولبنى عبدالعزيز في عزاء الناقد يوسف شريف رزق الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

تصوير-محمود عبدالناصر:

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء في الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والذي يقام مساء اليوم الإثنين، بمسجد عمر مكرم.

وكان من بين الحضور الكاتب الكبير وحيد حامد، والنجمة لبنى عبدالعزيز، والفنانة الشابة أروى جودة، والكاتب الصحفي محمد سمير رئيس التحرير المناوب لمؤسسة "أونا للصحافة والإعلام، والمخرج سمير سيف، والمخرج هاشم النحاس، وسيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والإعلامية الكبيرة سناء منصور، والمنتج حسين القلا، والمخرج مروان حامد، سلوى محمد علي، والمخرج داوود عبدالسيد، ودرية شرف الدين، واَخرين.

يُذكر أن يوسف شريف رزق الله رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الجمعة 12 يوليو، عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد مروره بأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى، وأقيمت جنازته عقب صلاة الجمعة ودُفن بمقابر أسرته في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.