بالفيديو|ديانا هشام تحتفل بعيد ميلاد خالد أنور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة ديانا هشام، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو من حفل عيد ميلاد الفنان الشاب خالد أنور. وقالت ديانا في الفيديو: "كل سنة وأنت طيب يا لودي"، وعلقت على الفيديو: "عيد ميلاد سعيد يا روح قلبي". يذكر أن خالد بدأ مشواره الفني بفيلم "الجيل الرابع 4G" في عام 2015، وحقق نجاحا كبيرا في مسلسل هذا المساء في دور "تريكة"، قبل أن يسند له الزعيم عادل إمام دور حفيده في مسلسل "عوالم خفية".

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