"أسس فرقة مع إخوته وكرمته اليونسكو".. معلومات عن الفنان المغربي حسن مكيري بعد رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

عن عمر يناهز الـ77 عاما رحل الفنان المغربي حسن مكيري يوم الأحد الماضي، بعد مشوار طويل أثرى به الموسيقى المغربية مؤلفا وملحنا ومطربا إلى جانب كونه فنانا تشكيليا أيضا.

وكون مكيري ابن مدينة "وجدة" فريقا موسيقيا مع إخوته محمود ويونس وجليلة، وحمل اسم مجموعة "مكيري" أعطى للأغنية المغربية مذاقا في أوائل السبعينيات.

وقامت الفرقة في أوائل السبعينيات بإصدار ثلاثة ألبومات، في عام 1974، أصدر يونس مجري ومحمود مجري ألبومهما الرسمي الأول بعنوان "يونس ومحمود"، وفي نفس العام أصدرت الفرقة ألبومها الثاني بعنوان "يونس، حسن، محمود" والذي شارك به حسن مجري مع إخوته، وفي عام 2004 أصدر حسن مجري وجليلة مجري ألبوماً بعنوان "حسن وجليلة" وأشير إلى الألبوم بـ"المجري" "Les Mégri" بدلاً من "الإخوان مجري" "Les Frères Mégri".

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ميكري يعد أيضا مؤسس اللجنة الوطنية للموسيقى، وتوج بالميدالية الذهبية الممنوحة من طرف أكاديمية "الفنون- العلوم-الآداب" بباريس، و"ميدالية الحرية العالمية" التي يمنحها المعهد الأمريكي للسيرة الذاتية (ذي أمريكان بيوغرافيكال إنستيتيوت).

وتم تكريم "الإخوان ميكري" بالأولمبيا في باريس (1976)، ونالوا الأسطوانة الذهبية فيليبس (PHILIPS)، وجائزة "الرباب الذهبي" (2003) التي تمنح لكبار نجوم العالم العربي، تحت رعاية المجلس الدولي للموسيقى-اليونسكو، من بين أهم الجوائز التكريمية التي تشهد على الإسهام الفني للإخوان ميكري، مجددي ورواد الأغنية العربية العالمية.

ومن أشهر أغاني فرقة الإخوة مكيري، ورد وشوك، قالوا لي انساها، الهارب، هي سمرة وغيرها.